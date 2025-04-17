Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Ивановской области чиновники занимаются собственным обогащением. На местных жителей им наплевать. Новые аресты

В Ивановской области чиновники занимаются собственным обогащением. На местных жителей им наплевать. Новые аресты

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, в Ивановской области между коммерческой организацией и департаментом дорожного хозяйства и транспорта с 2019 года по 2024 год заключались государственные контракты на строительство автомобильных дорог и автомагистралей на общую сумму более 9 000 000 000 рублей.

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