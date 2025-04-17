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Закон, порядок, государство

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Сотрудники УМВД России по Смоленской области в рамках акции «Будь в форме» организовали правовой урок для учащихся лицея

Сегодня сотрудники областного УМВД посетили МБОУ «Многопрофильный лицей» города Смоленска. Полицейские организовали правовой урок, в котором приняли участие около 60 учащихся 7-х и 8-х классов.

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