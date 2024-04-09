Чего хочет Америка – чтобы ее любили или чтобы боялись?

Президентская кампания в США – это не только центральное событие общественно-политической жизни страны, но и период для размышлений на главные темы – куда идет Америка, каково ее место в мире и каким оно должно быть.
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