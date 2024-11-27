Уходящая администрация занимается эскалацией Уходящая администрация Джо Байдена занимается эскалацией ситуации на Украине и намерена оставить избранному президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу максимально тяжёлое наследство.
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