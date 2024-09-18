Диетолог Королева: тыква, рыба и шоколад необходимы в рационе для здоровья глаз

Для здоровья глаз в рационе человека должен быть полный спектр витаминно-минеральных комплексов, в том числе витамины группы B, полиненасыщенные жирные кислоты Омега, жирорастворимые витамины A, D и так далее.
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