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Диетолог Королева: тыква, рыба и шоколад необходимы в рационе для здоровья глаз

Диетолог Королева: тыква, рыба и шоколад необходимы в рационе для здоровья глаз

Для здоровья глаз в рационе человека должен быть полный спектр витаминно-минеральных комплексов, в том числе витамины группы B, полиненасыщенные жирные кислоты Омега, жирорастворимые витамины A, D и так далее.

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