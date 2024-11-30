Сербия ответила на обвинения Приштины в подрыве водоканала в Косово

Бездоказательными являются обвинения косовоалбанского «премьера» Альбина Курти в адрес властей Сербии в связи со взрывом на канале Ибар — Лепенац, заявил глава МИД Сербии Марко Джурич 30 ноября в соцсети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии