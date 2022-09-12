ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Херсонской области и Крыму

wikipedia.org/RIA Novosti archive, image #846846 / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0 Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении ряда диверсионно-террористических актов в отношении членов правительства Крыма и властей Херсонской области.
wikipedia.org/RIA Novosti archive, image #846846 / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0 Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении ряда диверсионно-террористических актов в отношении членов правительства Крыма и властей Херсонской области.
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