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ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Херсонской области и Крыму

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Херсонской области и Крыму

wikipedia.org/RIA Novosti archive, image #846846 / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0 Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении ряда диверсионно-террористических актов в отношении членов правительства Крыма и властей Херсонской области.

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