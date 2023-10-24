На МЦД-3 восстановлен график движения поездов

График движения поездов на третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) возобновлен. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД, входит в холдинг "Российские железные дороги") в официальном Telegram-канале.
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