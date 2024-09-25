Баффетт продолжает продавать долю в Bank of America

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффетту, продолжает сокращать свою долю в Bank of America, продав в общей сложности порядка 21,6 млн акций примерно на $862 млн, сократив свою долю до 10,5%, пишет издание Proactive.