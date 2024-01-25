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В Краснодаре продолжаются поиски пропавшего подростка: шел из школы в СНТ пешком

В Краснодаре продолжаются поиски пропавшего подростка: шел из школы в СНТ пешком

Восьмиклассник учится во вторую смену. Известно, что 23 января в шесть часов вечера он вышел из здания школы в поселке Знаменском.

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