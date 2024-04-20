Мариинский театр представит в Пскове фестиваль «Гений места»

В Пскове 20 апреля в рамках масштабного музыкального фестиваля «Гений места», старт которому был дан 22 марта, состоятся праздничные мероприятия, приуроченные к 185-летию со дня рождения Модеста Мусоргского, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.