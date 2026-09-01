Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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День российской гвардии

День российской гвардии

2 сентября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День российской гвардии, установленный Указом Президента РФ Владимира Путина № 2032 от 22 декабря 2000 года в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии и в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.

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