Киев якобы может добиться от России многолетних репараций в виде 5% от доходов нефтегазового сектора.
Арестович захотел долю в нефтегазовых доходах России
Комментарии
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Надежда
Какая ты все таки смешная, люська, от своей специализации никогда не отклоняешься!))🐒
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16 час.
Дамир Саитов
Люся не крутите попу, это не пропеллер а Винни самолёт....
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15 час.
Дмитрий Лукьянов
Люсенька писек пересосала похоже! Чем дальше - тем бредовее идеи рожает!
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15 час.
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