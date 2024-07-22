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Арестович захотел долю в нефтегазовых доходах России

Арестович захотел долю в нефтегазовых доходах России

Киев якобы может добиться от России многолетних репараций в виде 5% от доходов нефтегазового сектора.

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Комментарии
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Надежда
Какая ты все таки смешная, люська, от своей специализации никогда не отклоняешься!))🐒
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16 час.
Дамир Саитов
Люся не крутите попу, это не пропеллер а Винни самолёт....
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15 час.
Дмитрий Лукьянов
Люсенька писек пересосала похоже! Чем дальше - тем бредовее идеи рожает!
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15 час.

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