Ирак: Ранним утром в провинции Сулеймания были слышны взрывы. Сообщение о том, что военные самолеты США столкнулись с дронами над соседним районом Соран в провинции Эрбиль, не удалось сразу проверить.
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