Царьград Коллаж Царьграда Путин применил болевой приём против насевшего на него с Украиной Трампа, отправив Шойгу с визитом в Китай.
Шойгу отвез в Китай послание Путина: Холодный душ для Трампа. Или быстро, или никогда
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ринат Ахметуллин
Я как слышу, шойгу, так сразу всплывают в памяти украденные триллионы... Армию опозорил и опустил на дно. А сам выплыл.
Ответить
8 час.
Evgenija Palette
Да, но и СЕЙЧАС И ТОГДА речь не идет ни о "жопе", ни о "пожрать"... Речь идет ОБ УНИЧТОЖЕНИИ РОССИИ ВСЕЙ СВОРОЙ И О ЕЁ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМ ГРАБЕЖЕ... И что вы нашли ОБЩЕГО между "тогда" и "сейчас"...? Сейчас - жизнь или смерть!!! И, если вы действительно ЖИЛИ НА ЗАПАДЕ, неужели вам было достаточно держать в тепле "ЖОПУ" и "ЖРАТЬ ОТ ПУЗА"?...
Ответить
7 час.
Evgenija Palette
И правда, лучше бы его не видеть... По большому счету... даже говорить о них не хочется...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии