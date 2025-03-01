Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Шойгу отвез в Китай послание Путина: Холодный душ для Трампа. Или быстро, или никогда

Шойгу отвез в Китай послание Путина: Холодный душ для Трампа. Или быстро, или никогда

Царьград Коллаж Царьграда Путин применил болевой приём против насевшего на него с Украиной Трампа, отправив Шойгу с визитом в Китай.

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Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Я как слышу, шойгу, так сразу всплывают в памяти украденные триллионы... Армию опозорил и опустил на дно. А сам выплыл.
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8 час.
Evgenija Palette
Да, но и СЕЙЧАС И ТОГДА речь не идет ни о &quot;жопе&quot;, ни о &quot;пожрать&quot;... Речь идет ОБ УНИЧТОЖЕНИИ  РОССИИ ВСЕЙ СВОРОЙ И О ЕЁ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМ ГРАБЕЖЕ... И что вы нашли ОБЩЕГО между &quot;тогда&quot; и &quot;сейчас&quot;...? Сейчас - жизнь или смерть!!!  И, если вы действительно ЖИЛИ НА ЗАПАДЕ,  неужели вам было достаточно держать в тепле &quot;ЖОПУ&quot; и &quot;ЖРАТЬ ОТ ПУЗА&quot;?...
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7 час.
Evgenija Palette
И правда, лучше бы его не видеть... По большому счету... даже говорить о них не хочется...
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7 час.
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