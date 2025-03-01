Шойгу отвез в Китай послание Путина: Холодный душ для Трампа. Или быстро, или никогда

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Да, но и СЕЙЧАС И ТОГДА речь не идет ни о "жопе", ни о "пожрать"... Речь идет ОБ УНИЧТОЖЕНИИ РОССИИ ВСЕЙ СВОРОЙ И О ЕЁ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМ ГРАБЕЖЕ... И что вы нашли ОБЩЕГО между "тогда" и "сейчас"...? Сейчас - жизнь или смерть!!! И, если вы действительно ЖИЛИ НА ЗАПАДЕ, неужели вам было достаточно держать в тепле "ЖОПУ" и "ЖРАТЬ ОТ ПУЗА"?...