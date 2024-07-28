Сальвадор предложил использовать биткоин в расчетах с Россией

Власти Сальвадора выступают с предложением использовать криптовалюту для торговых операций с Россией, сообщил «Известиям» первый секретарь посольства РФ в Никарагуа, руководитель отделения в Сальвадоре Александр Илюхин.
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