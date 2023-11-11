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В США сравнили Украину с Мексикой

В США сравнили Украину с Мексикой

Основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл в статье в Newsweek заявил, что США сами бы начали спецоперацию, если бы в Мексике случился антиамериканский переворот.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Какой бред.Мексиканский президент выставил Байдену ультиматум по миграции мексиканцев и  приграничной торговле.Байден выполнил все условия Лобрадора,да и как не выполнить если население приграничных с Мексикой штатов на 90 % мексиканцы,откровенно недолюбливающие  гринго.Английский язык эти штаты сменили на свой родной латинский,делопроизводство тоже на латинском ,через лет 15 половина США будет подконтрольна Мексике,а там скорей всего будет война трех этнических групп черных,белых ,красных.Надо просто помнить что весь Юг США это исконные земли Мексики  и уже раздаются требования  по возвращению этих штатов в мексиканскую юрисдикцию и шаг за шагом требования и ультиматумы Мексики  решаются положительно.Индейцы объявили Большой поход на пришельцев,для начала снесли по всей америке статуи и памятники захватчикам.Пожелаем удачи  краснокожим .
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