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В МИД РФ во Владивостоке прокомментировали задержание солдата США в России

В МИД РФ во Владивостоке прокомментировали задержание солдата США в России

В представительстве МИД России во Владивостоке 7 мая прокомментировали задержание американского военнослужащего, которого подозревают в краже.

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Комментарии
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АндрейБорков
200000 эта сумма лет на 10-12 СТРОГОГО РЕЖИМА потянет! А если его еще прессануть по правильному, то глядишь и еще чего противоправное &quot;всплывет&quot;, а там еще лет 5-7 накинуть можно будет! Короче америкос попал по крупному, придется ему клифт лагерный надеть и на лесосеку или в солнечный Магадан отъехать под конвоем.
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