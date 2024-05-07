В МИД РФ во Владивостоке прокомментировали задержание солдата США в России

АндрейБорков

200000 эта сумма лет на 10-12 СТРОГОГО РЕЖИМА потянет! А если его еще прессануть по правильному, то глядишь и еще чего противоправное "всплывет", а там еще лет 5-7 накинуть можно будет! Короче америкос попал по крупному, придется ему клифт лагерный надеть и на лесосеку или в солнечный Магадан отъехать под конвоем.