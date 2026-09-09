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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шарлотт» будет основным претендентом на Домантаса Сабониса по ходу сезона

Ранее сообщалось, что Домантас Сабонис сменил агентов в нынешнее межсезонье. Центровой « Сакраменто » не получил предложений о продлении контракта от действующего клуба и постарается найти варианты до выхода на рынок свободных агентов.

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