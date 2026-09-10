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Миронов: проезд для пенсионеров в ЛНР и ДНР должен быть бесплатным

Миронов: проезд для пенсионеров в ЛНР и ДНР должен быть бесплатным

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал сделать проезд для пенсионеров в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях бесплатным.

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