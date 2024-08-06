Аноним сорвал перформанс на выставке «Задача двух тел» в Новосибирске

Авторы необычного проекта «Задача двух тел» Анастасия Каракулова и Мари Богданова, показывают, как тела могут взаимодействовать друг с другом и с внешними факторами, основываясь на собственном телесном опыте.
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