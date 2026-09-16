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Бизнес-план в сфере услуг: как превратить идею в рабочую финансовую модель

Бизнес-план в сфере услуг: как превратить идею в рабочую финансовую модель

Когда я впервые задумалась о собственном деле в сфере услуг, то быстро поняла: главное препятствие — не отсутствие стартового капитала и не конкуренция, а информационный хаос.

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