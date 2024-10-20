В воинских частях общевойсковой армии ВВО в Забайкалье для родственников военнослужащих – участников СВО продолжает работу телефонная «Горячая линия»

Работа «Горячей линии» осуществляется с целью уточнения родственниками военнослужащих вопросов касающихся социальной аспектов, медицинского и финансового обеспечения, предоставления отпусков, получения необходимых справок и документов, а также оказания помощи по другим аспектам.