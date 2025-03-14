Овчинский: на Одесской улице началось строительство ЖК для программы реновации

Новый жилой комплекс появится на Одесской улице в районе Зюзино – его строительство уже началось. Площадь здания составит примерно 31 тысячу квадратных метров и будет представлять собой двухсекционную новостройку.
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