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Гатиятулин о 2:3 от «Сочи»: «Вышли с полупустыми баками, где-то не хватило концентрации. Допускали ошибки, которыми воспользовался соперник»

Главный тренер « Ак Барса » Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче против « Сочи » (2:3).

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