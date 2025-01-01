Что изменится в жизни тамбовчан с 1 января

С первого дня нового года вступили в силу ряд нововведений, которые так или иначе повлияют на жизнь тамбовчан: от увеличения штрафов за нарушения ПДД до повышения МРОТ, прожиточного минимума и прочих выплат.
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