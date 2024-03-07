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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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6 марта пройдет онлайн-ярмарка вакансий.

6 марта пройдет онлайн-ярмарка вакансий.

´ОАО ´Белагропромбанк´ информирует о проведении 06 марта 2024 года с 11.00 до 15.00 онлайн-ярмарки вакансий (презентация вакансий банка, предоставление уникальной возможности для соискателей познакомиться с представителями банка).

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