6 марта пройдет онлайн-ярмарка вакансий.

´ОАО ´Белагропромбанк´ информирует о проведении 06 марта 2024 года с 11.00 до 15.00 онлайн-ярмарки вакансий (презентация вакансий банка, предоставление уникальной возможности для соискателей познакомиться с представителями банка).
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