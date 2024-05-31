Сильный пожар вспыхнул ранним утром в Карелии

В деревне Ууксу 31 мая загорелось заброшенное здание Сегодня ранним утром в 4 часа 21 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Питкярантского района поступило сообщение о том, что в деревне Ууксу на улице Энтузиастов горит одноэтажное деревянное неэксплуатируемое строение.
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