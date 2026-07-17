БМП-2М ВС РФ начали работать по новой схеме

Согласно сведениям, предоставленным газете «Известия» источниками, осведомлёнными о ситуации, боевые машины пехоты БМП‑2М Вооружённых сил России, оснащённые боевым модулем «Бережок», приступили к освоению новой тактической схемы.
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