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БМП-2М ВС РФ начали работать по новой схеме

Согласно сведениям, предоставленным газете «Известия» источниками, осведомлёнными о ситуации, боевые машины пехоты БМП‑2М Вооружённых сил России, оснащённые боевым модулем «Бережок», приступили к освоению новой тактической схемы.

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