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Мирошник: Зеленский атаками БПЛА пытается возродить репутацию в глазах Запада

Мирошник: Зеленский атаками БПЛА пытается возродить репутацию в глазах Запада

Массированная атака украинских беспилотников на Московский регион в ночь на 6 октября была попыткой президента Украины Владимира Зеленского возродить свой «несгибаемый имидж» в глазах Запада.

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