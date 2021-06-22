Цветы к Вечному огню возложили в Ташкенте по случаю Дня памяти и скорби

В Ташкенте по случаю Дня памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню. В годы войны на территории нынешнего мемориального комплекса в столице Узбекистана находился военный госпиталь и место захоронения скончавшихся от ранений солдат и офицеров.
В Ташкенте по случаю Дня памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню. В годы войны на территории нынешнего мемориального комплекса в столице Узбекистана находился военный госпиталь и место захоронения скончавшихся от ранений солдат и офицеров.
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