МИР 24

579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Надо машины конфисковывать и лишать прав пожизненно за неоднократные нарушения.Блогер Гусейн Гас...
  • Виктор Шиховцев
    Опа! Миллер обещал газификацию России до 2015 года. Видать, всё сделал, решил Курилами заняться...Курильские остров...
  • Ольга и Иван SEIFERT
    Рождество Иоанна ...

Цветы к Вечному огню возложили в Ташкенте по случаю Дня памяти и скорби

В Ташкенте по случаю Дня памяти и скорби возложили цветы к Вечному огню. В годы войны на территории нынешнего мемориального комплекса в столице Узбекистана находился военный госпиталь и место захоронения скончавшихся от ранений солдат и офицеров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх