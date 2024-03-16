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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бадюков о Мичкове: «Он возмужал, становится более осознанным человеком, восприимчив к критике. Были бы рады продолжить сотрудничество, но права у СКА»

19-летний форвард начал сезон в составе СКА, но вскоре отправился в «Сочи» на правах аренды.  В этом регулярном чемпионате КХЛ Мичков набрал 41 (19+22) очко в 48 сыгранных матчах.

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