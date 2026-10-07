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Онищенко: детородный возраст женщин сохраняется до 60 лет, у мужчин — до 90 лет

Онищенко: детородный возраст женщин сохраняется до 60 лет, у мужчин — до 90 лет

Предельный детородный возраст у женщин наступает к 60 годам, в то время как мужчины способны становиться отцами почти до 90 лет.

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