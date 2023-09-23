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Лещенко о стадионе «Спартака»: «Недоброжелательная атмосфера, психологически сложно играть на такой арене. Фанаты запугивают»

Лещенко о стадионе «Спартака»: «Недоброжелательная атмосфера, психологически сложно играть на такой арене. Фанаты запугивают»

Красно-белые одержали победу над «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ (1:0). Игра проходила на «Открытие Банк Арене».

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