Нейт Диаз – о затянувшемся возвращении Конора: «Они хотят, чтобы ты умер, прежде чем твой контракт закончится. Освободите Конора!»

«Это происходило со мной в течение многих лет. Еще до того, как Макгрегор здесь появился. Они хотят, чтобы ты умер, прежде чем твой контракт закончится.
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