Депутат Госдумы призвал СК провести новое расследование убийства Лермонтова

Бурляев отметил, что на протяжении многих десятилетий эксперты заявляли о недобросовестности следствия, проведенного после дуэли Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году.