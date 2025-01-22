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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутат Госдумы призвал СК провести новое расследование убийства Лермонтова

Депутат Госдумы призвал СК провести новое расследование убийства Лермонтова

Бурляев отметил, что на протяжении многих десятилетий эксперты заявляли о недобросовестности следствия, проведенного после дуэли Депутат Госдумы Николай Бурляев попросил Следственный комитет провести расследование обстоятельств смерти поэта Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году.

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