А что, если любви недостаточно…

Три горьких правды о любви. В 1967 году Джон Леннон написал песню «Все, что тебе нужно, это любовь». Также он: бил обеих своих жен, бросил одного из своих детей, осыпал гомофобными и антисемитскими оскорблениями своего еврейского менеджера-гея, а однажды целый день возлежал перед толпой людей совершенно обнаженный.