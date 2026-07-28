«Лето в Москве» предлагает особые возможности для участников СВО и их семей

От медитации до фестиваля бегаВ столице продолжается проект «Лето в Москве», в рамках которого для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены бесплатный вход и льготные билеты на ряд мероприятий.
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