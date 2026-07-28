Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

690 подписчиков

«Лето в Москве» предлагает особые возможности для участников СВО и их семей

«Лето в Москве» предлагает особые возможности для участников СВО и их семей

От медитации до фестиваля бегаВ столице продолжается проект «Лето в Москве», в рамках которого для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены бесплатный вход и льготные билеты на ряд мероприятий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии