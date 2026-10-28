В Театре армии премьеру «Вкус воды» сыграли ветераны СВО

Документальная свидетельская постановка — такой нетривиальный формат выбран для «Вкуса воды» в рамках нового проекта «Театротерапия».
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