БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«У Світлому вбиті всі побратими»: За несколько дней в поселке уничтожена 25-я ОДШБр ВСУ, сбежать удалось единицам

«У Світлому вбиті всі побратими»: За несколько дней в поселке уничтожена 25-я ОДШБр ВСУ, сбежать удалось единицам

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