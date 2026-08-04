«У Світлому вбиті всі побратими»: За несколько дней в поселке уничтожена 25-я ОДШБр ВСУ, сбежать удалось единицам

Медийный укровояка «Мучной» сообщил о тотальном превосходстве беспилотников ВС РФ в «нижнем небе» Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.
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