В Польше жители города на востоке страны выстроились в очередь за углем.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Жители польского Люблина выстроились в очередь за углем В городе Люблин запрет импорта угля из России заставил задуматься о покупке топлива к зиме заранее.
В Польше жители города на востоке страны выстроились в очередь за углем.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Жители польского Люблина выстроились в очередь за углем В городе Люблин запрет импорта угля из России заставил задуматься о покупке топлива к зиме заранее.
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