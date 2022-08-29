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Жители польского Люблина выстроились в очередь за углем

Жители польского Люблина выстроились в очередь за углем

В Польше жители города на востоке страны выстроились в очередь за углем.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Жители польского Люблина выстроились в очередь за углем В городе Люблин запрет импорта угля из России заставил задуматься о покупке топлива к зиме заранее.

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