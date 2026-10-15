Спасатели МБУ г. Астрахани «Аварийно-спасательный центр» деблокировали пострадавшую пассажирку из легкового автомобиля, зажатую в результате столкновения двух машин на улице Соликамской.
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