"В течение пары недель": на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте

Украинское государство рискует полностью лишиться выхода к морю на фоне непрекращающегося наступления российских войск и утраты контроля над стратегическими портами, заявил канадский журналист Аарон Мате на своей странице в социальной сети Х.
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