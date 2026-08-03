Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"В течение пары недель": на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте

"В течение пары недель": на Западе сделали неожиданное заявление о конфликте

Украинское государство рискует полностью лишиться выхода к морю на фоне непрекращающегося наступления российских войск и утраты контроля над стратегическими портами, заявил канадский журналист Аарон Мате на своей странице в социальной сети Х.

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