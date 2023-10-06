Кто родился 7 октября

Владимир Владимирович Путин (71 год), Президент Российской Федерации. После окончания Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) был направлен на работу в органы государственной безопасности.
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