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Парламентская газета

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Кто родился 7 октября

Кто родился 7 октября

Владимир Владимирович Путин (71 год), Президент Российской Федерации. После окончания Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) был направлен на работу в органы государственной безопасности.

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