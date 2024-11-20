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Воюют, сдаются в плен и гибнут? Южнокорейский депутат заговорил о числе военных КНДР под Курском

Воюют, сдаются в плен и гибнут? Южнокорейский депутат заговорил о числе военных КНДР под Курском

Южнокорейский депутат Пак Сун Вон сделал пару заявлений в поддержку теории о присутствии северокорейских военных в Курской области.

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