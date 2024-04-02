Алайба: "Молдова закончила 2023 год скромным ростом"

Молдова закончила 2023 год с экономическим ростом в 0,7%, что является очень скромным показателем. Министр экономического развития и цифровизации Дмитрий Алайба считает, что Молдова находится позади Европы по уровню экономического развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии