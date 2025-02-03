Герасимова - в отставку, Генштабу - реформу? На сенсационный инсайд ответил Пинчук. По факту менять Герасимова на кого-то другого есть смысл тогда, когда Россия готова изменить свою модель ведения боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии