Проект закона Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов» и прогноз консолидированного бюджета Новосибирской области на 2027 год, а также основные направления бюджетной, налоговой и государственной долговой политики, прогноз основных характеристик областного бюджета и прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Новосибирской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.