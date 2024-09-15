В Челябинске задержали лже-газовика, обманывавшего пенсионеров

В Челябинске задержали лже-газовика, обворовывавшего пенсионеров. Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, 40-летний мужчина приходил в квартиры пожилых людей под предлогом того, что ему надо проверить исправность газовых плит.