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Жиру о выходе в 1/4 ЛЧ: «Милан» показал класс и командный дух. Могли выиграть у «Тоттенхэма» и в этом матче»

Оливье Жиру оценил выход «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Нападающий «россонери» высказался после ответного матча 1/8 финала с «Тоттенхэмом» (0:0, первая игра – 1:0).

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